李貞秀入內政委員會　藍綠召委立場大不同

內政委員會召委，藍委廖先翔（右）、綠委李伯毅（左）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）“立法院”今天上午進行新會期的8個常設委員會召委選舉，內政委員會部分，民進黨團推選綠委李柏毅，中國國民黨團、台灣民眾黨團則共推藍委廖先翔。由於該委員會本會期新加入、具陸配身分的民眾黨“立委”李貞秀，其資格持續遭綠營和台官方質疑。廖先翔今天表示，李貞秀委員已在大法官見證下正式就職，那就跟“立法院”每位“立委”有一樣的權利跟義務。



廖先翔說，李貞秀在內政委員會的質詢或相關權利，他身為召委，一定會確保每位委員都有一樣的權利。當然他不會預設立場，預設“內政部”會有不尊重“立法院”的行為，但如果說現場有什麼狀況，會再來協調。



李柏毅則說，尊重行政部門這段時間的發言，會認真來探討，到底李貞秀“女士”是否適合擔任“立委”或在內政委員會有太多的機密文件，都待進一步協商跟討論。



李貞秀遭綠營和台官方持續以所謂的國籍和戶籍等議題質疑“立委”資格，“行政院長”卓榮泰更下令各部會一律不提供資料給李貞秀，並稱“李女士”。由於內政委員會職掌“內政部”、陸委會等單位的質詢和預算審查等等，李貞秀之後在委員會和公部門的對決會是焦點之一。



李貞秀今天出席內政委員會的召委選舉，面對媒體的追問，並未對相關議題做出回應。



對於李貞秀的議題，廖先翔受訪時強調，只要李貞秀的“立委”資格，沒有因為任何法定程序被取消，他會確保李貞秀的權益，跟其他“立委”權益一致。



李柏毅則說，台灣是民主法治社會，“立法院”是民主殿堂，希望下午的協商會有大家可接受的方案，但這段期間“內政部”跟“行政院”都講的非常清楚，不管是在參選資格或在就職前有沒有放棄國籍等，李貞秀都引起相當大的爭議。下午協商會為內政委員會未來的運作模式做出一個比較好的方案。