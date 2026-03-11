藍今提名李四川、吳宗憲　侯友宜：全力輔選

新北市政府工務局拿下6座公共工程金質獎，工務局長馮兆麟(左1)11日在市政會議中獻獎給市長侯友宜(左4)。（照：新北市政府提供） 中評社台北3月11日電／中國國民黨今天中常會將正式提名李四川、吳宗憲參選新北市長、宜蘭縣長。新北市長侯友宜受訪表示，都是新北市老同事，會盡最大力量全力輔選，希望他們能順利當選。



侯友宜今天主持市政會議後接受媒體聯訪，媒體詢及對國民黨今天下午將提名前新北市副市長李四川及前新北市法制局長吳宗憲參選的看法。



根據《中央社》報導，侯友宜表示，兩人都是他多年的新北市老同事，相信他們兩個都非常優秀，可以扛起重責大任，以及都不忘初心，全力為人民來做服務。



他表示，在競選過程當中，他一定會盡最大力量，全力輔選支持李、吳兩人，希望他們都能順利當選。



媒體追問與台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌藍白合等問題，侯友宜表示，要合作，彼此之間善意及誠信、誠懇都非常重要；相信朋友越多越好，希望能夠集合所有力量，讓李四川順利當選。



媒體詢及“行政院長”卓榮泰自費前往日本的世界棒球經典賽為台灣加油，但是國民黨“立委”王鴻薇質疑卓榮泰涉及貪瀆等問題的意見，侯友宜表示，對外把它說清楚，讓人民能瞭解，這才是最重要的事情。