陳其邁記者會說明赴美　環團場外陳情

數個高雄民間團體11日上午在市府前陳情保留高雄橋頭糖廠百公頃森林。（中評社 蔣繼平攝） 森林城市協會理事長莊傑任（中）。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月11日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁11日上午在高雄市政府舉辦訪美說明會，同一時間，市府外則有民間團體聚集陳情，訴求“保留高雄橋頭糖廠百公頃森林，避免遭開發破壞”，該陳情團體也向陳其邁喊話“高雄拚科技很好，但吸引人才更需要綠地”。



台“內政部”國土署啟動高雄新市鎮3期計劃，高雄橋頭糖廠百公頃森林將被60米的道路貫穿。多個高雄民間團體11日上午在市府前號召“321世界森林日，為橋頭糖廠森林而走”活動，呼籲陳其邁與高雄市長候選人來參加。



同一時間陳其邁正在市府內舉行“赴美行程說明會”，市府最後有派代表出面受理陳情書，過程持續約30分鐘。



針對陳其邁即將啟程赴美，森林城市協會理事長莊傑任表示，高雄市進行產業轉型，吸引高科技產業進駐，拚科技很好，但別忘了也要留下森林綠地，高科技人才更注重生活品質，保留綠地是吸引人才到高雄的重要關鍵。



數個團體在陳情過程中強調，橋頭糖廠與台糖管理的森林綠地合共高達上百公頃，面積相當於大安森林公園的7倍，但這片台糖管理的森林綠地，正面臨變更建地的危機，森林告急，且糖廠將被60米道路一分為二。



團體提出訴求為，台灣已面臨少子化，橋頭糖廠並無開發急迫性，30年前過時的規劃無法回應當代的需求，應整體重新規劃，以防洪、糖廠文化、森林綠地、典寶溪、保育類棲地為核心的旗艦綠地帶動都市發展模式，帶動高雄起飛。



這場陳情活動，森林城市協會理事長莊傑任、打狗文史再興會社理事陳坤毅、台灣濕地保護聯盟秘書長鄭仲傑、高雄市公民監督公僕行動聯盟理事長陳銘彬、建築師黃景南、小民參政歐巴桑聯盟、北高社大、高雄市教師工會等團體到場。