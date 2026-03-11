牛煦庭轟官方小動作　干擾盧秀燕在美僑宴

藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨台中市長盧秀燕今天稍晚將搭機前往美國訪問，被視為藍營2028大位熱門人選的她，此行受到高度關注。外傳“僑委會”私下阻止僑民出席和盧秀燕的餐敘，“僑委會委員長”徐佳青對此否認，強調是抺黑造謠。對此，國民黨“立委”牛煦庭今天受訪時強調，有收到僑界相關陳情，舉凡來自台官方的明示、暗示都有，且層級不同。



牛煦庭說，只希望“賴政府”不要有差別待遇，大家秉公辦理就好，不要去做這些政治上的小動作。



盧秀燕預計今天展開11天的訪美行程，將走訪美國多個城市，城市外交、產業科技參訪以及和僑界互動等。另外，高雄市長陳其邁昨天臨時宣布，今天也將啟程訪美。



針對外傳“僑委會”私下阻止僑民出席盧秀燕的餐敘活動，牛煦庭今天在“立法院”受訪表示，他有收到陳情，但因為事涉敏感，要保護當事人，吹哨者當然不能隨便供出來，所以這部分就點到為止就好。



牛煦庭說，對相關的狀況他並不意外，政府機關會做一些政治的小動作，這難免，但他必須要講，僑界對於台灣不管是藍綠，不管層級的出訪團，通常大家都是一以貫之的熱情歡迎，因為怎麼樣都是“中華民國”的自己的弟兄姐妹，所以都會歡迎。



牛煦庭強調，所以希望“僑委會”不要有差別待遇之分，也不要有明示暗示的狀況。大家秉公辦理就好，不要去做這些政治上的小動作，他只是希望盧秀燕訪美這事都可以順利。



至於這些動作是否意在防止盧秀燕以這趟訪美行，為2028造勢？



牛煦庭說，訪美這件事，不分層級也不分藍綠，大家也不要做太多政治上的聯想。因此就只是單純的希望，政府在面對這樣的事情的時候，能夠公平的去處理，盧秀燕訪美對於國民黨可以有加分效果，大家都樂觀其成。



媒體追問台官方是用什麼方式阻止僑民參與盧秀燕的餐敘？牛煦庭說，反正就是明示暗示，層級不同，這種事，政府要搞小動作的話，方法就很多了。