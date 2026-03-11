拚彰化縣長提名　謝衣鳳拉攏副議長許原龍

彰化縣副議長許原龍（左）與藍委謝衣鳳交頭接耳。（中評社 方敬為攝） 許原龍致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月11日電（記者 方敬為）彰化縣政府今天舉辦“埔鹽鄉綜合行政大樓落成啟用典禮”，中國國民黨籍縣長王惠美主持剪綵，爭取參選年底縣長提名的藍委謝衣鳳也出席拚曝光，並與同黨的彰化縣副議長許原龍互動熱絡。由於謝衣鳳近期頻遭弟弟、彰化縣議長謝典霖放話抨擊，並稱家族不支持其參選，如今與副議長交好，或有意藉支持許原龍挑戰議長，反制家族壓力。



彰化縣政府斥資新台幣1.04億元興建“埔鹽鄉綜合行政大樓”，11日舉辦落成啟用典禮，包括縣長王惠美、“立委”謝衣鳳、彰化縣議會副議長許原龍、埔鹽鄉長許文萍、地方議員及村里長共襄盛舉。



剪綵儀式後，王惠美受訪表示，感謝縣議會支持縣府自籌經費協助埔鹽鄉公所興建綜合行政大樓，該大樓為地上4層的現代化建築，總坪數約537坪，整合了彰化縣警局溪湖分局埔鹽分駐所、消防局埔鹽消防分隊及溪湖戶政事務所埔鹽鄉公所辦公室，解決舊廳舍老舊、空間不足的問題，並提供民眾更舒適的洽公環境。



值得注意的是，許原龍特別將受訪機會讓給謝衣鳳，謝衣鳳表示，新的綜合行政大樓啟用，未來鄉民在辦理各項公務的時候都可以得心應手，也給予所有的警政、戶政、消防人員有優良的辦公空間。未來她若有機會，也會以此模式整合跨局處單位，強化服務量能，讓縣政的推動以及回應民意需求能夠更加迅速，期盼彰化發展更好、經濟更好。



謝衣鳳與許原龍在過程中互動熱絡，頻頻交頭接耳，政壇盛傳，雙方在彰化縣長選舉一役，彼此結盟。由於謝衣鳳雖然呼聲最高，但陷入家族紛爭，其胞弟謝典霖不願捨去議長職位，公開反對姐姐參選縣長，導致國民黨在辦理提名初選的過程中充滿變數。而許原龍則有意問鼎議長職位，並且醞釀許久，年底可能爭取角逐議長，挑戰謝典霖，因此謝衣鳳與許原龍交好，其來有自。

