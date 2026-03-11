柯建銘卸任總召　陳冠廷終於當上外委會召委

本會期“外交及國防委員會”召委由民進黨“立委”陳冠廷（右）與中國國民“立委”馬文君擔任。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電／“立法院”今天進行8個常設委員會召委，“外交及國防委員會”因本會期要審查軍購特別預算，藍綠都派多名“立委”參與該委員會。英系、前“立委”陳明文之子、綠委陳冠廷被民進黨推舉成為該委員會召集委員，終於當上召委。回想第3會期因前總召柯建銘不同意，陳無法被推舉，當時改由不分區“立委”沈伯洋擔任。現在柯卸任總召，陳冠廷終於當上召委。



“立院”有8個常設委員會，各設有2席召委，依規定各委員會議程由輪值召委決定。



本屆是第5會期進行召集委員選舉。陳冠廷在第3會期曾經爭取擔任召委，柯建銘當時以陳冠廷還是新人要再歷練為由否決，但改推同為新人沈伯洋出任召委，當時引起英系不滿。柯建銘還抱怨被陳冠廷掛3次電話。



第4會期“外交及國防委員會”由民進黨“立委”王定宇擔任召委，據瞭解，原本王也有意爭取這會期召委，但日前爆發緋聞事件，沒有再積極爭取。今天召委選舉由陳冠廷出任召委。他今天受訪表示，他輪值的3月23日第一次會議，就會立刻排案審查，先行通過授權簽約。



陳冠廷是英系大老陳明文兒子，畢業於美國威斯康辛大學麥迪遜分校、日本東京大學公共政策研究所，娶了日本籍太太。現也擔任民進黨青年局長與日本青年局進行交流。