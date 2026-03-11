對決雲林張榮味家族　劉建國：綠營團結

綠委劉建國將投入雲林縣長選戰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月11日電（記者 張穎齊）民進黨徵召5連霸“立委”劉建國投入雲林縣長選戰，對決中國國民黨徵召的藍委張嘉郡，以及背後的前縣長張榮味家族。劉建國11日接受中評社訪問表示，民進黨在雲林已高度整合，包含英系要角、畜產會董事長蘇治芬公開肯定他勇於承擔，賴清德也曾親自邀他上車談話，並給予鼓勵，黨內團結明確，自己已“十多年磨一劍”，若有機會入主縣府，將以建設與治理經驗帶動雲林整體發展。



雲林現任縣長張麗善是前縣長張榮味的胞妹，年底兩任屆滿，國民黨已提名張榮味的女兒、藍委張嘉郡參選縣長，張家爭取延續政治香火。



劉建國2022年代表民進黨參選雲林縣長，以15萬2620票、得票率41.6%，敗給國民黨籍現任縣長張麗善的20萬7519票、得票率56.57%。此次民進黨再度徵召劉建國出戰，對決國民黨提名的張嘉郡，雲林選戰備受關注。



劉建國向中評社指出，民進黨中央正式提名前，黨內曾進行多方徵詢與訪查，地方黨籍縣議員幾乎全數支持，多位鄉鎮市長也表態同意提名。而蘇治芬在提名過程中公開演說，肯定他願意承擔挑戰張家勢力的重任，顯示黨內已有高度共識。



劉建國也提到，賴清德日前在台大醫院雲林分院相關工程動土時，曾邀他上車談話，在行程途中給予不少鼓勵與肯定。賴認為他過去在“立法院”爭取多項重大建設，若未來能治理雲林，將有機會讓地方發展更上一層樓。



談到年底雲林縣長選戰，劉建國表示，對手張嘉郡出線後，外界常以“張家政治”看待這場選舉，他認為自己的使命來自人民期待，而張家則是家族政治的延續，選民自然會做出區分。