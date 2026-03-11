關稅衝擊農漁業　劉建國：三百億補助不夠再增

民進黨雲林縣長參選人、綠委劉建國接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月11日電（記者 張穎齊）美國關稅政策爭議持續，之前談判美豬美牛確定降稅鬆綁，將衝擊本土農漁業。民進黨雲林縣長參選人、“立委”劉建國11日在“立法院”接受中評社訪問表示，政府已提前與酪農、豬農溝通並提出因應措施，賴清德也已提出新台幣300億元農安基金支持農業，盼將衝擊降到最低。若未來仍不足，政府也可再增加資源，確保農民權益。



美國聯邦最高法院雖裁定關稅措施違法，但美國總統特朗普仍主張對全球維持10%關稅，各界關注日前台美貿易談判中，農產品部分，美豬美牛確定降稅鬆綁，美牛絞肉及部分內臟（心、肝、腎等）放行進口，排除稻米、雞肉等27項台灣主要農產品，蝴蝶蘭、茶葉、藥品等2072項產品輸美則享關稅豁免。這些協議內容是否仍維持？將衝擊本土產業。



劉建國表示，過去紐西蘭乳製品可能大量進入台灣時，酪農產業也曾出現高度恐慌，但政府當時已先行與“農業部”、畜牧產業代表及酪農團體開會研商對策，雖然市場一度擔憂衝擊，但1年多來實際影響並沒有外界想像的大。



劉建國說，面對美國豬肉與乳製品議題，政府同樣採取提前溝通方式，與酪農及養豬產業討論可能情境與因應方案，包括保險機制與相關補助措施，“農業部”與相關單位也已提出配套。



劉建國指出，賴清德在春節期間走訪雲林時也特別提到，“中央政府”已規劃300億元農業基金支持產業，協助降低開放進口可能帶來的衝擊；若未來仍不足，政府也可再增加資源，確保農民權益。



劉建國強調，台灣政府長期重視農業發展，從蔡英文執政時期到現在，都持續強化對農民的支持政策。無論是進口農產品競爭、或是國際貿易壓力，政府都會透過制度與補助機制協助農民維持競爭力。



他指出，包括養豬協會理事長潘連周等產業代表也曾公開表示，政府目前提出的配套措施基本上足以應對市場變化，不至於讓豬農與酪農遭受重大損失。



劉建國表示，未來仍會持續在“立法院”監督“農業部”與相關部會，確保各項補助與產業政策能真正落實，提升台灣酪農與養豬產業的競爭力，讓農民在國際市場競爭下仍能穩定發展。