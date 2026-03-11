蔣萬安抽出千萬大獎　致電得主以為是詐騙

台北市長蔣萬安抽出千萬得主。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月11日電（記者 莊亦軒）台北市政府推動消費抽獎活動“來台北有購嗨”11日舉行壓軸總抽獎記者會，由中國國民黨籍台北市長蔣萬安親自抽出新台幣千萬現金大獎。蔣萬安致詞時表示，本次活動配合“中央”普發現金政策推出，成功把消費動能留在台北，活動期間登錄金額突破70億元，展現台北強大的經濟吸引力。



台北市政府11日舉行“來台北有購嗨”壓軸總抽獎記者會，蔣萬安出席記者會並且抽出1千萬大獎得獎幸運兒。記者會最後由蔣萬安親自致電1千萬元現金大獎得主，對方一度以為接到詐騙電話，確認中獎後難掩驚喜，現場氣氛熱烈。



記者會現場除進行抽獎儀式外，也安排啦啦隊表演暖場炒熱氣氛。多名身穿紅色啦啦隊服裝的表演者登台帶來舞蹈演出，隨著音樂節奏揮舞彩球、帶動現場掌聲與歡呼聲。



蔣萬安指出，“來台北有購嗨”活動自推出以來話題不斷，包括1千萬元現金、台積電股票與電動車等高額獎項帶動討論熱度，活動為期約3個月，累計登錄金額突破70億元，登錄筆數達550萬筆，註冊會員超過19萬5000人次，活動官網瀏覽量超過960萬次。他說，活動期間平均每人增加消費超過7千元，寫下台北市大型消費抽獎活動的新紀錄。



蔣萬安表示，這次活動能夠成功，關鍵在於公私協力合作，市府整合各局處資源，結合商圈、公協會、百貨公司、旅宿業與連鎖品牌，共有3426家店家參與，透過雙倍抽獎等機制，成功把人潮導入商圈，“不只大型百貨受益，很多巷弄小店也迎來新客人”。



蔣萬安說，從統計數據來看，活動期間特約店家再次參與意願超過八成，參與民眾中有八成以上表示消費增加，整體滿意度超過八成，顯示這樣的政策確實能夠帶動內需、刺激市場，“這就是公私協力一加一大於二的效果”。



蔣萬安指出，本次活動也展現台北市的城市磁吸效應。根據會員資料統計，外縣市參與比例超過四成，涵蓋全台22個縣市，其中新北與桃園占比超過三成，顯示大台北生活圈的消費力成功回流台北。他說，活動同時搭配台北年貨大街、台北燈節等節慶活動，吸引不少中南部與離島旅客到訪，“不只是購物，也帶動觀光與餐飲”。



蔣萬安也提到，本次活動採雲端發票自動登錄方式，登錄資料中約八成為雲端發票，顯示市民對數位化消費接受度越來越高。他說，推動數位消費不僅方便民眾，也讓商家更容易導入數位管理，符合智慧城市發展方向。