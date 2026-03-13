林倩綺：美戰略粗糙　伊朗豁出去令人擔憂

國民黨籍“立委”林倩綺接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月13日電（記者 張穎齊）中東戰事升溫，伊朗一所女子學校遭飛彈擊中逾百名師生死亡，美國否認是凶手。中國國民黨籍“立委”林倩綺接受中評社訪問表示，美國整體戰略相當粗糙，伊朗則展現“寧為玉碎、不為瓦全”的態勢，若雙方誤判或出現導火線，恐引發更大規模衝突，甚至造成全球能源與金融市場更劇烈震盪。



林倩綺表示，伊朗女校遭轟炸導致大量師生傷亡若真是美軍所為，是很難被國際社會接受的事，這在國際人權層面將造成很大震盪。



林倩綺，原住民阿美族，出生於高雄市，擁有美國華盛頓大學音樂藝術博士、伯克利音樂學院碩士學位。曾任新北市政府原住民族行政局長、高雄縣政府文化局長、南華大學旅遊管理學系助理教授及“考試院”典“試委”員”，也是帆船運動好手。



林倩綺向中評社說，從戰略層面來看，美國此次行動相當直接且非典型，類似“斬首式”軍事行動，導致伊朗內部情勢更不明朗，外界充滿各種猜測與未知。衝突已對全球能源供應與經濟帶來重大衝擊，1970年代因石油禁運而引發的能源危機似在眼前。



林倩綺指出，目前波斯灣與霍爾木茲海峽局勢也令人擔憂。伊朗目前展現出“寧為玉碎、不為瓦全”的姿態，甚至開始部署水雷與相關軍事措施，使國際社會更為擔憂。



她認為，美國方面雖然多次釋出強硬言論，但整體戰略顯得較為粗糙，而伊朗內部局勢又不明朗，在雙方都難以掌握情勢走向的情況下，一旦出現任何誤判或突發事件，很可能引爆更大規模衝突。

