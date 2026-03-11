綠中正萬華議員初選　段宜康頻站台馬郁雯出線

馬郁雯為記者主播出身，參與民進黨台北市議員初選，獲得新潮流力挺，段宜康（左）更多次站台。（取自馬郁雯臉書） 中評社台北3月11日電／民進黨本周進行台北市議員初選電話民調，10日晚間進行第5選區（中正、萬華），並於今天公布民調結果，由劉耀仁、洪婉臻、馬郁雯、張銘祐出線。



民進黨台北市議員第5選區（中正萬華）“5搶4”，除現任議員劉耀仁、洪婉臻外，另有媒體人馬郁雯、政治評論員張銘祐、湧言會的康家瑋等3新人登記。



2022年台北市議員選舉，民進黨在台北市第5選區（中正、萬華）提名4人，其中邵維倫接棒周威佑失利，最終拿下吳沛憶、劉耀仁、洪婉臻3席，而隨著吳沛憶成功進軍“立法院”，現任議員僅剩2席。



中正萬華區競爭激烈，由於吳沛憶轉任“立委”，綠營也有多一席空間，此次共提名4人，現任2名議員劉耀仁、洪婉臻登記初選，新人有新潮流馬郁雯、湧言會的康家瑋、“正國會”曾參選新店“立委”的張銘祐角逐提名，讓該區呈現“5搶4”戰局。



馬郁雯在初選期間受到新潮流力挺，前綠委、新系總召段宜康多次站台。康家瑋第二度參與初選，二度落馬，其叔公為民進黨大老康寧祥。



民進黨上午公布民調結果，兩位現任劉耀仁、洪婉臻分別以0.2798、0.2325排名一、二；新人方面，馬郁雯獲得0.2240、張銘祐0.1476、康家瑋0.1161，由劉耀仁、洪婉臻、馬郁雯、張銘祐出線。