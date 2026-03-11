新黨游智彬赴民進黨砸蛋　怒轟卓榮泰

新黨副秘書長游智彬赴民進黨中央，拿牛皮紙袋抗議、丟雞蛋。（中評社 張穎齊攝） 雞蛋差點丟到媒體，引發媒體不滿。（中評社 張穎齊攝） 雞蛋差點丟到媒體，引發媒體不滿。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月11日電（記者 張穎齊）“行政院長”卓榮泰7日以自費包機赴日看棒球賽，爭議延燒。新黨副秘書長游智彬11日前往民進黨中央黨部外抗議，當場向大門方向丟擲雞蛋表達不滿，並高喊口號痛批民進黨政府、卓榮泰“拿牛皮紙袋欺負台灣人”，質疑政府假公濟私、特權濫用，引發現場一陣騷動，警方隨即到場維持秩序，並舉牌警告違法行為。



卓榮泰10日赴“立法院”備詢時，被中國國民黨籍“立委”王鴻薇質詢關於卓自稱是自費私人行程證據，卓榮泰拿出牛皮紙袋說單據都在裡面，但卻未亮出來，爭議未平息。



游智彬一到民進黨中央黨部大樓外丟雞蛋，一度波及媒體採訪區，差點砸到攝影媒體記者，引發現場媒體不滿。警方隨即上前包圍架離游智彬，並舉起“違法行為”警示牌。警方也表示，若有媒體或民眾遭雞蛋砸中，可依相關規定提出告訴，整起抗議行動持續約10多分鐘。



游智彬在民進黨中央黨部外拿著牛皮紙袋高喊，卓榮泰利用軍用機場等公共資源卻不開放給人民使用，卻讓自己享有特權，“軍用機場人民不能用，卓榮泰可以用”，怒批民進黨政府“夭壽骨（閩南語：缺德鬼）”，痛斥政府假公濟私。



游智彬痛批，卓榮泰搭乘華航客機時對外吹噓，卻讓人民承受各種限制與不公平待遇，民進黨政府長期以來欺負台灣人，政策與作為已讓人民難以接受，因此才以丟雞蛋的方式表達抗議。



游智彬看到民進黨籍“立委”王世堅正在受訪時，稱王世堅是“民進黨最後的良心”，並表示王世堅與綠委王定宇等人都應該站出來，向賴清德與卓榮泰反映民意，不要再欺負台灣人。