王定宇適任中常委？王世堅：我沒資格評論

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月11日電（記者 張穎齊）民進黨中常委、湧言會召集人王定宇近日捲入桃色爭議，是否仍適任中常委、甚至可能遭黨主席賴清德撤換？中常委王世堅11日表示，他與王定宇同為中常委、也是“立法院”同事，因此沒有資格評論，不方便對相關事件發表看法。



關於王定宇近期捲入桃色爭議，王世堅11日赴民進黨中常會前受訪回應，他本身也是中常委，與王定宇又是“立法院”同事，“我沒有資格評論，也不方便評論”，每一件事情都有該承擔後果的人，相關責任應由當事人面對與處理。



媒體問，王世堅近期力挺子弟兵賴俊翰投入民進黨台北市中山、大同區市議員初選，被視為接棒王世堅布局。不過，該區競爭激烈，包括民進黨現任湧言會議員、王定宇昔日“房東”顏若芳也在同一選區，外界關注黨內初選情勢。



王世堅表示，顏若芳在台北市議會的表現有目共睹，問政與服務都名列前茅，因此相信選民自有判斷，不會受到外界爭議影響。顏若芳長期服務地方，表現非常好，也深獲基層民眾支持，他認為顏若芳在黨內初選不但會勝出，甚至可能名列前茅。



王世堅指出，顏若芳在擔任民進黨發言人期間，對外發言有為有守、進退得宜，形象穩健，因此在地方也獲得相當多肯定。