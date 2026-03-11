子弟兵遭綠營派系圍剿　王世堅怒轟手段醜陋

綠委王世堅受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月11日電（記者 張穎齊）民進黨台北市議員初選升溫，中常委兼“立委”王世堅所支持的“堅系”子弟兵近日接連遭網路抹黑攻擊。王世堅11日痛批，相關攻擊手段“真的很醜陋”，若有人要衝著他來可以，但不該對年輕政治新秀下手，“衝著我就好，不要欺負年輕人”。



民進黨台北市議員各選區初選競爭激烈，王世堅支持的子弟兵包括第四選區（中山、大同）賴俊翰、第三選區（松山、信義）呂瀅瀅，以及第六選區（大安、文山）陳聖文等3人。不過近期網路上出現多項攻擊，包括指控賴俊翰、陳聖文是富二代，以及指控前議員呂瀅瀅霸凌下屬等，引發外界關注是否與黨內派系鬥爭有關。



王世堅痛批，完全子虛烏有的事情，那如果說呂瀅瀅有任何霸凌屬下的行為，那這一位屬下大可以去勞工局去提告嘛，為了初選有這樣手段，太醜陋了啦！若當事人覺得被霸凌可以去申訴，也可以站出來跟呂瀅瀅說清楚，這類爆料算是“意圖使人不當選”，居心非常險惡。



王世堅強調，這是莫名其妙的指控，與呂瀅瀅過去的工作經歷與為人完全不符，外界只要去了解她過去的工作表現，就知道這些說法並不合理。“如果是衝著我來就衝著我就好”，但對年輕政治新秀下手“太殘忍了”，這些年輕人心靈單純，看到如此惡劣的政治手段難免受到衝擊，但政治仍有正面價值，就是能為“國家”與社會做事，因此不應被這些攻擊影響。



王世堅說，在政治上應該忠於自己與選民，無論擔任議員、“立委”或任何公職，問政都應保持獨立，雖然支持政黨理念，但不應屈從於派系。他自己其實沒有派系，也因此支持的年輕人也沒有派系包袱。

