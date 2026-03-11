藍提名新北、宜蘭、嘉市3選將　待藍白整合

左起國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲、新北市長參選人李四川、嘉義市長參選人翁壽良。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，會中通過提名前台北市長副市長李四川參選新北市長，國民黨“立委”吳宗憲參選宜蘭縣長、醫師翁壽良參選嘉義市長。



而這三個縣市由於同為在野黨的台灣民眾黨也都有提名人選，因此接下根據藍白合工作小組程序，3月底兩黨將啟動協調，最終將在這三縣市共推一人和民進黨打對台。



國民黨主席鄭麗文在中常會上替三人一一披上彩帶，眾人一起牽手高喊“凍蒜！加油！”，士氣相當高昂。



鄭麗文在中常會上提到，新北市對李四川來說一點都不陌生，無論市府到議會團隊都相當熟悉，李也在韓國瑜最需要時後擔任高雄市副市長，而當蔣萬安當選台北市長，也第一個找上川伯貢獻工程和市政專業，帶來台北市的穩健建設，還帶來大家夢寐以求的輝達海外總部簽約成功。這些過程都是“石磨心”、只准成功不許失敗的政績，李四川都達成了，證明自己就是最好的人選。



鄭麗文說，在新北市呼喚時，李四川願意再次回到新北，卻是第一次披上戰袍，讓國民黨非常感謝，李四川願意代表國民黨來出征，李四川參選新北市，雙北作為火車頭，一定會發揮最強引擎的作用，雙北一起帶頭，相信國際上的前瞻建設發展，李四川心中已有藍圖。



對於嘉義市，鄭麗文表示，嘉義是眾所周知的民主聖地、民主素養特別高，在現任市長黃敏惠長期經營、耕耘下，國民黨在嘉義市有非常好的基礎，今天翁壽良勇敢承擔，並展現必勝的決心，他們也感謝黃敏惠，在國民黨決定提名翁壽良後，馬上用具體行動來幫翁整合與助選。

