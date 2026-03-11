林楚茵任民進黨第4發言人　賴盼加強溝通

左起，民進黨發言人吳崢、韓瑩、主席賴清德、發言人兼“立委”林楚茵、李坤城。（照片：民進黨提供） 中評社台北3月11日電（記者 張穎齊）民進黨11日舉行中常會，黨主席賴清德宣布，由湧言會“立委”林楚茵接任黨部發言人，成為民進黨第4位發言人。賴清德表示，林楚茵過去曾任新聞主播與政論節目主持人，熟悉媒體運作與新聞輿情，也有2屆“立委”歷練，未來將與現有發言人團隊共同強化政策宣傳與社會溝通。



民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德於中常會上的致詞指出，林楚茵將與吳崢、韓瑩、“立委”李坤城3位發言人，4人共同協助秘書長徐國勇推動黨務、政策宣傳、社會溝通與媒體服務等工作。



賴清德表示，林楚茵過去擔任新聞主播與政論節目主持人，對新聞輿情與媒體運作相當熟悉，加上在“立法院”2屆任期，對政策溝通也有一定經驗，期盼未來能協助黨部加強與社會及媒體的溝通。



賴清德在會中也提到，政府防災與公共建設議題，強調政府持續提升台灣防災韌性，但在總預算案中，包括整建老舊校舍等相關經費仍未完成審議，有些學校建築已超過50年，耐震能力不足，若遇地震恐影響學生安全。



賴清德呼籲，“立法院”儘速審議總預算案及“國防”特別條例，面對“國內外”各種挑戰，政府已有長期規劃，也有信心提出解方，希望朝野能以民生與主權為優先，共同推動相關預算通過，希望執政團隊與黨公職持續向社會說明政策，並與在野黨加強溝通協商，讓相關預算能早日通過，使台灣持續朝更光明與更有希望的未來邁進。



此外，賴清德也提到世界棒球經典賽（WBC）中華隊表現，表示代表隊在比賽過程中展現台灣人的韌性與勇敢，即使遭遇挫折，球員仍拚戰到最後一刻，球迷也在場內外熱情支持，讓東京巨蛋多次響起“台灣尚勇”的加油聲。



賴清德說，雖然中華隊止步小組賽，但每位球員都全力以赴，展現台灣精神。未來政府也會持續努力改善運動環境，打造更完善的體育發展條件。



最後，賴清德提到，今天也是311東日本大地震15周年，台灣與日本同為地震帶上的“島國”，雙方在災防、人道援助等領域長期合作，未來也會持續深化交流與合作。