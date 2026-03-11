劉世芳：李貞秀未放棄其他國籍　資格自始無效

劉世芳接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 媒體到現場採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月11日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀當選資格爭議持續發酵，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜11日下午召集朝野協商，研商“李貞秀“立法委員”身分認定”相關事宜。台“內政部長”劉世芳在協商前接受媒體聯訪表示，“立法委員”須於就職前提出放棄“中華民國國籍”以外其他國籍之證明。“內政部”並沒有收到李貞秀所謂放棄“其他”國籍的證明，所以其資格自始至終都無效。



“立法院”11日下午進行朝野黨團協商，討論李貞秀“立委”身分認定及後續處理方式。劉世芳在協商前接受媒體聯訪。



劉世芳表示，依《“國籍法”》第20條規定，公職人員若具有其他國籍，須於就職前提出申請放棄其他國籍之證明，並於一年內完成相關程序。她指出，截至目前為止，“內政部”尚未收到李貞秀提出放棄“其他”國籍的相關證明文件，因此依法認定，其資格應該自始自終都無效。



記者提問，萬一協商未能取得共識會作何處置，劉世芳加重語氣表示，“沒有萬一”既然已進入協商機制，將依制度處理，並由“立法院”依相關法規作出最終決定。她說，“立法委員”資格認定涉及《“國籍法”》所規範之單一“國家”忠誠義務，社會高度關注，相信“立法院”會依法律規定作出公平處置。



記者提問，如果李貞秀質詢是否會備詢，劉世芳回應，目前既已進入朝野協商程序，相關作法將依協商結果辦理。



劉世芳指出，相關規範已有明確法律依據，此次協商將依過去慣例處理。她並提到，2009年曾發生具美國國籍的前中國國民黨籍“立委”李慶安與李明星資格爭議，當時即透過“立法院”院會、朝野協商及表決等程序處理，因此本案亦可依循既有前例。