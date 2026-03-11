民進黨：不存在討論王定宇中常委資格問題

民進黨發言人吳崢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月11日電（記者 張穎齊）民進黨中常委王定宇近日捲入桃色風波，外界關注是否會遭黨主席賴清德拔除中常委資格。民進黨發言人吳崢11日表示，黨內“自始至終不存在討論王定宇中常委資格的問題”，每位中常委都是經黨內民主程序產生，除非觸犯黨紀或廉政規範，否則不會有任何變動。



王定宇11日上午於“立法院”現身受訪表示，尊重賴清德的關心，賴清德是黨主席又是“國家”的“元首”，對於各項事務都關心，黨內溝通都很順暢，不希望私事影響到黨，當下大家團結一起面對是很重要的，私事已經完整說明完畢，也算是告一段落，現在比較重要的是“外交國防委員會”，趕快把授權簽約與特別預算處理好，黨的部分尊重黨的一切決定，他一向遵守黨紀，所以不會有什麼大問題，並強調目前沒有黨的人跟他聯繫，看起來好像都是媒體在報導，他下午也會出席中常會。



王定宇下午躲避媒體進入中央黨部。據瞭解，賴清德在中常會報告階段並未特別針對此事發言，王定宇也正常出席會議，現場並未出現異常情況。



會後記者詢問，王定宇日前被爆遭賴清德訓斥，今天中常會是否討論其去留問題？



吳崢回應，相關說法並不正確，“至始至終沒有這樣的討論存在”，中常委是由黨內民意基礎透過民主程序產生，除非黨員觸犯黨紀或廉政規範，依黨章黨規處理，否則中常委資格不會有所變動。



針對《TVBS》11日公布最新政黨支持度民調，顯示民進黨與中國國民黨支持度皆為35%，台灣民眾黨為26%，但民眾對三黨的不滿意度均接近5成或過半。



吳崢表示，民進黨會持續關注各界輿情與民調結果，各家機構的民意調查，黨部都會作為參考依據，也會作為協助政府施政與政策判斷的重要參考。