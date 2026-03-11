中東戰爭影響　鄭麗君：加大購買美澳天然氣

鄭麗君。（中評社 資料照） 中評社台北3月11日電（記者 張穎齊）中東戰局升溫，影響全球天然氣與石油供應情勢，“行政院副院長”鄭麗君11日在民進黨中常會報告指出，政府已密切掌握能源供應與市場變化，目前天然氣與原油庫存均高於法定安全標準，供應無虞，同時也將加大向美國與澳洲採購天然氣規模，以穩定台灣能源供應。



據轉述了解，鄭麗君在中常會報告表示，“行政院”12日院會將持續針對中東情勢提出最新報告，包括僑民與旅客安全情況，目前已有1695名旅客返台，政府也提醒民眾避免前往相關衝突地區，各駐外館處將持續掌握情勢並提供必要協助。



鄭麗君指出，政府正持續觀察國際情勢對金融市場的影響，對於股市波動已事先提出相關因應方案，目前仍持續監測中。



在能源供應方面，鄭麗君表示，目前天然氣與原油庫存都高於法定安全標準，整體供應穩定，政府同時加強調度天然氣來源，並擴大向美國與澳洲採購天然氣，以確保台灣能源供應穩定。



油價方面，鄭麗君說明，原本汽油價格預計每公升調整新台幣5.4元，但台灣中油已吸收部分成本，調整為1.5元，桶裝瓦斯也暫不調漲，以維持民生物價穩定。



鄭麗君表示，“行政院”目前也正在盤點各項法案並送交“立法院”審議，包括與美方的關稅合作備忘錄（MOU）及台美對等貿易協定（ART）相關談判成果，政府會持續與美方保持聯繫，即使美方政策或法律基礎有所變化，也將維持先前談判取得的最佳成果。



此外，民進黨秘書長徐國勇在會中報告中央輔選會議進度，指出部分縣市長候選人已完成提名，黨部也正評估各縣市選戰進度與提供相關資源，本周將持續進行縣市議員民調初選作業。



民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌則報告，“立法院”11日上午已完成召委選舉，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜當天下午也主持朝野協商，議題包括“中選會”人事同意權案與《刑法》修正案。此外，民進黨團也提議協商民眾黨“立委”李貞秀的“身分認定”相關問題。



民進黨團幹事長莊瑞雄也提出臨時動議，指出“行政院”版本老農年金規劃為每月新台幣1萬元，但中國國民黨主張加碼至1萬5000元，建議政府持續關注相關政策與財政影響，妥善因應後續討論。



黨主席賴清德在中常會聽取眾人報告，並未表示特別意見。