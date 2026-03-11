花蓮議長張峻宣布參選縣長　泛藍三腳督

花蓮縣議長張峻宣布投入2026年底花蓮縣長選戰。(照:張峻服務處提供) 中評社花蓮3月11日電／花蓮縣長選戰將成泛藍之爭！繼中國國民黨提名吉安鄉長游淑貞參選縣長、遭撤銷黨籍的無黨籍縣魏嘉賢表態參戰後，被開除黨籍的議長張峻今天下午宣布投入選戰，強調自己並非為了反對誰，而是希望能改變花蓮，讓地方重新充滿活力，泛藍大分裂，形成“三腳督”。



國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚年底兩任屆滿，與藍委傅崐萁、徐榛蔚夫婦親近的游淑貞獲國民黨提名。張峻與傅崐萁關係不佳，近期還遭到傅崐萁提告。民進黨目前未提名花蓮縣長人選。



張峻今天下午在縣議會無黨籍政團聯盟議員的陪同與支持下，宣布參選縣長，強調自己的參選不是為了個人的政治利益，而是深感需要改變，未來必須重新找回發展的動力，創造更多就業機會讓年輕人留下來，讓地方重新充滿活力。



張峻坦言，這些年站在花蓮的土地上，心情非常的沉重，甚至很多鄉親跟他說，花蓮不再像從前那樣充滿活力，街道上的人潮漸漸變少，生意愈來愈難做，許多店家撐得很辛苦，年輕人也一個一個離開家鄉到外地去尋找新的機會。



他說，花蓮是台灣最美麗的地方，但也必須誠實面對這座城市已慢慢失去原本該有動能的現實，許多家庭為了生活雖然努力撐著，但整個社會已感到疲被不已，鄉親們不是不努力，只是長久以來缺少一個真正帶領花蓮向前的方向，因此他決定承擔責任，參選縣長。



面對媒體詢問未來是否跟民進黨合作投入選戰、或是未來跟魏嘉賢整合，他說，每個政黨都有選戰政策的考量，不過花蓮現在不是政黨的問題，是要不要改變的問題，自己也是用無黨籍身分參選，只要任何想改變花蓮的力量都會極力爭取、整合。



張峻也提到，雖然參選前網路不斷有“黑道”、“流氓”的攻擊，但2023年“立法院”三讀通過排黑條款，黑金槍毒等只要有犯過刑法都不能參選，既然他可以依法登記參選，就代表沒有不法紀錄，相信選罷法可以證明他的清白。



張峻最後也強調，地方政府一定要跟“中央”合作、整合資原，才會迅速發展，而不是一昧抵制“中央”、固步自封讓地方走不出去，強調若自己當選一定會積極整合“中央”跟地方資源，讓13鄉鎮市一起發展。



另外，媒體詢問張峻是否擔心國民黨總召傅崐萁回鍋參選縣長，他說，不管誰要參選都是個人自由，若傅總召願意回來參選，他非常歡迎。