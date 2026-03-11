綠猛攻胞弟爭議　李四川：不因選舉切割

國民黨新北市長參選人李四川接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天中常會通過徵召前台北市副市長李四川參選新北市長。面對綠營持續猛攻胞弟李賜福涉及暴力威嚇小琉球垃圾清運業者、勒索回饋金遭起訴，李四川受訪時表示，法律該如何制裁，他都予以尊重，弟弟雖然犯錯，但永遠都是他的弟弟，不會因為選舉而去切割。



另外，網紅“四叉貓”劉宇今爆料，李四川在兩年公職期間，財產暴增768萬。李四川對此則說，自己都依規定申報，假設有違法他可以去檢舉。



國民黨今天下午召開中常會，會中通過提名前台北市長副市長李四川參選新北市長，國民黨“立委”吳宗憲參選宜蘭縣長以及醫師翁壽良參選嘉義市長。



李四川、吳宗憲和翁壽良在獲得黨的提名後一起接受媒體訪問。



李四川表示，10年前他就在這，10年後他又再次走進這棟大樓，這就是一種責任，不是只有政治任務，而是沉重的承擔與責任。他並細數，新北市擁有2050平方公里、405萬市民，是全台最多人口的城市，他待過台北市、台北縣、新北市、高雄市，還有“行政院”和國民黨中央，擁有行政和黨政歷練。



李四川說，新北面臨少子化、高齡化，都市計劃也面臨老舊、都市更新問題，尤其雙北合作施政也很重要，今天徵召完後，會再次走遍新北29區，聽聽基層聲音，對於新北施政聽取基層聲音，未來一定秉持“Hammer李”的精神繼續爭取支持。



面對媒體提問，胞弟的爭議屢屢被綠營做文章一事，李四川強調，弟弟已經是50幾歲的人，法律該如何制裁，他都予以尊重，但很多人說他會切割，但弟弟雖然犯錯，但永遠都是他的弟弟，不會因為選舉而去切割。