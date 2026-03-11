民調：藍綠滿意度皆35%　民眾黨最不受信任

主要政黨，各項形象指標。（照片：《TVBS》提供） 中評社台北3月11日電／《TVBS》11日公布最新政黨支持度民調，結果顯示民進黨、中國國民黨滿意度皆為35%，台灣民眾黨滿意度26%，不過民眾對三黨不滿意度皆接近五成或過半。此外，針對各黨“立委”表現部分，雖然國民黨籍“立委”以37%滿意度勝過民進黨籍“立委”的35%，但整體來看各黨“立委”滿意度皆低於四成，且均有近半數表示不滿意，顯示半數民眾對於主要政黨表現並不埋單。



在信任度方面，43%民眾認為國民黨值得信任，為三黨中最高；民進黨信任度則為40%，較去年下滑4個百分點，51%表示不信任；民眾黨則有35%認為值得信任，53%表示不信任。



民調結果顯示，民眾對民進黨的整體滿意度與2024年賴清德執政一個月時的調查結果相同，維持在35%，國民黨整體滿意度從34%微增至35%，藍綠滿意度相當，而民眾黨整體滿意度為26%，較2024年下滑4個百分點，在三個主要政黨中滿意度最低。



值得注意的是，藍綠白3黨的不滿意度皆在五成左右，分別為民進黨53%、國民黨48%、民眾黨50%。



關於政黨形象指標中，信任度方面，民眾認為國民黨值得信任的比例為43%，較上次調查增6個百分點，是3個政黨中最高，但仍有45%不信任；40%民眾認為民進黨值得信任，較上次結果下滑4個百分點，有51%民眾認為不值得信任；至於民眾黨則有35%民眾認為值得信任，較上次略增1個百分點，但有53%表示不信任。



本次民調也指出，關於各政黨“立法委員”近期在“立法院”的表現，顯示37%民眾滿意國民黨“立委”近期表現，47%表示不滿意，17%未表示意見，相較於賴清德執政一個月時的調查結果，滿意度減少2個百分點。

