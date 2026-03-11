緋聞案賴要求高標準自律　王定宇：尊重

綠委王定宇受訪。（中評社） 中評社台北3月11日電／民進黨“立委”王定宇今天受訪時表示，黨內溝通都很順暢，不希望私事影響到黨。至於中常委資格否受影響？他說，目前沒有黨的人跟他聯繫，看來好像都是媒體在報導。對於賴清德要求從政黨員都該以更高標準來自我規範，王定宇表示，尊重賴的關心。



王定宇日前被《鏡周刊》爆料頻繁出入自稱是愛爾麗集團執行長的名媛劉怡萱的住所，甚至過夜，引發各界關注。王本人回應，去年2月底跟前妻李淑吟完成協議離婚，後續程序在8月完成，自己跟劉怡萱沒有感情關係，大家是朋友。但傳出身兼民進黨主席的賴清德上周在中常會發言：“從政黨員言行該以最高標準自我規範，回應‘國人’期待。”



針對被爆出“奪小三”風波，上週也傳出賴清德擬撤銷其中常委職務。對此，王定宇今天在“立院”時受訪表示，黨內溝通都很順暢，不希望私事影響到黨，當下大家團結一起面對是很重要的，私事已經完整說明完畢，也算是告一段落。目前沒有黨的人跟他聯繫，看起來好像都是媒體在報導。他下午也會出席中常會。



王定宇強調，現在比較重要的是“外交國防委員會”，趕快把授權簽約與特別預算處理好，黨的部分尊重黨的一切決定，他一向遵守黨紀，所以不會有什麼大問題。