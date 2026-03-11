TVBS民調：82%認綠親美48％認藍反美

民眾對主要政黨親美程度比較表。（照片：《TVBS》提供） 中評社台北3月11日電／《TVBS》民調中心11日公布最新民調結果，認為中國國民黨親美的比例為26%，48%認為國民黨反美；高達82%認為民進黨親美，只有5%認為民進黨是反美；24%認為民眾黨親美，42%認為民眾黨反美，而77%民眾認為親美對台灣重要，親中對台灣重要的比例為47%。



對於民眾認為台灣三個主要政黨是否親美？民調發現，高達82%認為民進黨親美，只有5%認為民進黨是反美；認為國民黨親美的比例為26%，48%認為國民黨反美，10%認為不親美也不反美；24%認為民眾黨親美，42%認為民眾黨反美，認為民眾黨不親美也不反美的比例為10%，另外 24%沒意見。



美中競爭引發台灣是否應在美中選邊，如何處理與美國、大陸之間關係等爭議。除了政黨的立場態度外，民調也詢問民眾對台灣跟美國及中國大陸關係的看法。結果顯示，77%民眾認為親美對台灣重要，只有13%認為不重要，10%沒有意見。而認為親中對台灣重要的比例為47%，認為不重要的比例為39%，民眾看法較為分歧，13%沒有意見。



本次TVBS民調中心公布最新調查自2月27日至3月6日18:30至22:00進行，對象為20歲以上台灣民眾。調查採用市話、手機併用之雙底冊抽樣，由人員進行電話訪問，共成功取得971位 有效樣本（包含市話495位、手機476位）；在95%信心水準下，抽樣誤差控制在±3.1個百分點 以內，本次調查經費來源為TVBS。