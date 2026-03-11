陳其邁訪美出席輝達大會　高雄宣傳示範城市

Linker Vision攤位秀出輝達執行長黃仁勳在ComputeX 2025的主題演講，背板就出現高雄市政府與Linker Vision的LOGO（紅色方塊標註）。（中評社 蔣繼平攝） “2026高雄智慧城市展”11日舉行展前記者會，Linker Vision攤位介紹高雄市政府與輝達合作項目。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月11日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁11日下午搭機訪美，二度受邀參加全球AI盛會輝達（NVIDIA）年度GTC大會。20日揭幕的“高雄智慧城市展”也趁下午舉辦展前記者會，宣傳高雄市如何成為輝達在城市治理應用的示範城市。



“2026高雄智慧城市展”20日到22日在高雄展覽館舉行，展出內容涵蓋5G AIoT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、氫能應用及智慧交通等多元解決方案，共有2百家廠商，規模超過5百個攤位。11日先於高雄漢來飯店舉辦展前記者會。



比較特別的是，也呈現高雄市與輝達、Linker Vision合作，透過視覺語言模型（VLM），打破局處數據孤島，將交通、環保、水利及工務等40項市政業務從被動處理升級為主動治理，實現事件通報與處理最佳化，正式展將擴大展出。



Linker Vision攤位上秀出輝達執行長黃仁勳在ComputeX 2025的主題演講，背板就出現高雄市政府與Linker Vision的LOGO，代表高雄市政府與NVIDIA、Linker Vision及國公營事業合作的城市級AI專案“智慧高雄主權AI燈塔計劃”的重要性。



攤位也透過影片來示範介紹，譬如過去路口監視器畫面只有錄影存檔，透過AI可以直接分析數據，立即得知是否有積淹水、塞車、號誌查報檢修、施工有無按照SOP擺放警示錐等，反映給各局處知道。且AI模組需要經過各局處訓練及調整，並非一蹴可幾。



陳其邁此次訪美是二度受邀參加全球AI盛會輝達年度GTC大會。陳其邁11日受訪時也強調，在輝達官網上的城市治理應用，高雄是示範城市，用AI來強化城市治理是目前全球都關心的議題，會與輝達高層有閉門會議討論與經驗分享回饋。



由於陳其邁下午已前往桃園機場搭機，由高雄市副市長林欽榮代為出席，主辦單位台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓、台北市電腦公會資深副總黃鋆鋇，以及高雄凱旋醫院院長周煌智等人到場。



這次“2026高雄智慧城市展展前記者會展示了四大亮點，分別是高雄成為全球第一個AI City、智慧醫療主題館呈現AI應用與高齡化因應對策、展示南台灣大學院校研發能力與成果、高雄新增氫能議題與零碳船體驗。