特朗普關稅違法　51%台人支持重新談判

51%民眾認為政府應該重新跟美國談判關稅相關貿易協定。（照片：《TVBS》提供） 中評社台北3月11日電／美國最高法院上月20日認定總統特朗普（Donald Trump）的對等關稅違法，特朗普尋求其他法律途徑另尋依據、推動關稅新政。根據《TVBS》民調中心11日發最新民調結果顯示，51%民眾認為政府應該重新跟美國談判，30%民眾認為應該繼續送到“立法院”通過，另外19%沒有表示意見。



特朗普的對等關稅在近日被美國最高聯邦法院判決違法，對於台灣談判團隊跟美國之前談定的關稅相關貿易協定，有人認為應該繼續送到“立法院”通過，也有人認為應該重新跟美國談判。而領軍談判的“行政院副院長”鄭麗君日前則強調，攸關半導體產業的232條款不受影響，已與美方取得溝通，將持續爭取ART既有優惠待遇，並澄清，此舉並非重啟談判。



民調結果顯示，51%民眾認為應該重新跟美國談判，認為應該繼續送到“立法院”通過的比例為30%，另外19%沒有表示意見。



本次TVBS民調中心公布最新調查自2月27日至3月6日18:30至22:00進行，對象為20歲以上台灣民眾。調查採用市話、手機併用之雙底冊抽樣，由人員進行電話訪問，共成功取得971位有效樣本（包含市話495位、手機476位）；在95%信心水準下，抽樣誤差控制在±3.1個百分點 以內，本次調查經費來源為TVBS。