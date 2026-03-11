納黃國昌入團隊？李四川：理念相同當然可以

國民黨11日召開中常會，會中通過提名前台北市長副市長李四川參選新北市長。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天通過徵召前台北市副市長李四川出戰新北市長，面對也要選新北市長的台灣民眾黨主席黃國昌，如果整合成功能否納黃進競選團隊？李四川說，假設理念相符，當然可以作為團隊，如何合作仍由黨中央來協調。



國民黨今天下午召開中常會，會中通過提名前台北市長副市長李四川參選新北市長，國民黨“立委”吳宗憲參選宜蘭縣長以及醫師翁壽良參選嘉義市長。而這三個縣市由於同為在野黨的民眾黨也都有提名人選，因此接下來藍白之間，根據藍白合工作小組程序，3月底將啟動協調，最終將在這三縣市共推一人和民進黨打對台。



由於傳出李四川的競選團隊規劃向新北市長侯友宜、前國民黨主席朱立倫借將，李四川接受媒體訪問時表示，不只有侯、朱團隊，當然還有能夠理念相同的成員，都會納入選戰團隊。



另外，對於宜蘭的藍白合作，媒體詢問吳宗憲，未來是否考慮與民眾黨組成“聯合政府”，並邀民眾黨宜蘭縣長參選人陳婉惠擔任副縣長？



吳宗憲對此強調，所有的人才都是“國家”的，如果自己有幸勝選，會請託所有的人才，目前他還在參選的階段，所以並沒想到副縣長、局處首長人選問題，未來只要是好的人才，能對縣政有幫助，他都會懇託並思考最適合的人選。



吳宗憲說，他經常與陳婉惠通電話或見面，兩人溝通沒有問題，而且他也已經與黃國昌、陳婉惠見過面。至於未來藍白合作方式，必須由兩黨黨部協調，他一定會尊重黨部協調的結果。



媒體詢問翁壽良，民眾黨嘉義市長參選人張啟楷除了有前民眾黨主席柯文哲的加持，還有國民黨“立委”謝龍介等人日前幫忙拉抬，是否會不是滋味？



翁壽良說，他與這些人私下都有互動，但不便多說，張啟楷能夠邀請到謝龍介等人，代表張啟楷在“立法院”的人緣很好，大家互相鼓勵加油。