TVBS民調：53%認為民進黨不廉潔

民眾對主要政黨廉潔程度比較表。（照片：《TVBS》提供） 中評社台北3月11日電／《TVBS》民調中心針對民進黨、中國國民黨、台灣民眾黨進行形象調查，結果發現，認為民進黨與國民黨不廉潔的比例均在半數左右，僅有3成多認為廉潔，其中有53%民眾認為民進黨不廉潔，認為廉潔的比例為31%；民眾黨部分則看法分歧，有40%民眾認為廉潔，42%認為不廉潔。



民調詢問，“民眾對於各政黨廉潔程度的看法如何？”結果發現，有53%民眾認為民進黨不廉潔，認為廉潔的比例為31%，較上次調查減少1個百分點。而認為國民黨廉潔的比例為33%，略升1個百分點，另有48%民眾認為不廉潔。



民調表示，民眾黨有40%民眾認為廉潔，較2024年的42%略降兩個百分點，42%認為不廉潔。整體而言，目前民進黨、國民黨在民眾心目中皆是不廉潔比例高於廉潔，對民眾黨是否廉潔則看法分歧 。



本次TVBS民調中心公布最新調查自2月27日至3月6日18:30至22:00進行，對象為20歲以上台灣民眾。調查採用市話、手機併用之雙底冊抽樣，由人員進行電話訪問，共成功取得971位有效樣本（包含市話495位、手機476位）；在95%信心水準下，抽樣誤差控制在±3.1個百分點 以內，本次調查經費來源為TVBS。