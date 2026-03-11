協商無共識　韓國瑜：李貞秀職權應予尊重

韓國瑜召集朝野黨團協商。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月11日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨籍陸配“立法委員”李貞秀是否具備“立委”資格爭議持續延燒，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜11日下午召集朝野黨團協商，討論“李貞秀“立法委員”身分認定”相關事宜。協商過程中，朝野對於應適用《“國籍法”》或《兩岸人民關係條例》出現嚴重歧見，歷經數小時討論仍未取得共識。韓國瑜最後裁示，在事實釐清與司法最終判決前，基於已完成宣誓就職，李貞秀的“立委”身分與職權行使應予尊重。



本案起因於台官方認為，李貞秀未提出放棄“其他”國籍證明，可能違反《“國籍法”》第20條規定，涉及是否自始不具備參選資格。行政部門近期在公開場合未以“委員”稱呼李貞秀，並揚言限制相關行政部門配合李貞秀行使“立委”職權，引發朝野爭議，“立法院”因此召開黨團協商釐清。



協商過程中，朝野多次就法律適用範圍與前例爭辯，中國國民黨“立法院”黨團副書記長翁曉玲發言時語氣轉趨激動，韓國瑜出面緩和氣氛，要求“內政部”對國民黨、民眾黨所提出的問題作回答。



協商最後仍未達成結論，韓國瑜裁示，本次黨團協商未能取得共識，相關事實與法律仍有待釐清，在事實查明及司法最終判決前，考量李貞秀已完成宣誓就職，其“立法委員”身分與職權行使應暫予尊重，後續將視法律程序發展再行處理。



台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍表示，兩岸人民往來長期以來即以《兩岸人民關係條例》為依據，而非《“國籍法”》。他質疑，李貞秀已辦理戶籍註銷並經海基會驗證，且在台設籍多年，若行政機關仍以《“國籍法”》認定，等同改變既有法律解釋，恐涉及政治操作。他並指出，此案不僅關乎李貞秀個人，也牽涉所有陸配身分認定問題。



翁曉玲則批評，行政部門以《“國籍法”》解釋兩岸身分，等同否定“憲法”“一國兩區”架構，質疑民進黨企圖扭曲《“國籍法”》、“憲法”搞“ “兩國論”，認為李貞秀取得身分證時即已完成戶籍處理，資格起算點不應以後續補件時間點為準，質疑政府刻意曲解法律。

