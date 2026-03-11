國民黨：藍白共同政見會改14日舉行

國民黨文傳會副主委尹乃菁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）針對藍白合作的議題，中國國民黨文傳會副主委尹乃菁今天表示，原訂13日舉行的藍白共同政見發表會，將改至14日上午舉行。而在提出相關共同政策願景後，就會針對兩黨共推最強人選的機制，進行協調。相信未來在兩黨高度密切合作之下，會推出最強人選。



國民黨今天通過徵召前台北市副市長李四川出戰新北市長，國民黨“立委”吳宗憲參選宜蘭縣長及醫師翁壽良參選嘉義市長。而這三個縣市由於同為在野黨的民眾黨也都有提名人選，因此接下來藍白之間，根據藍白合工作小組程序，3月底將啟動協調，最終將在這三縣市共推一人和民進黨打對台。



而藍白兩黨原決定13日舉行藍白共同政見發表會，目標從藍白合作的新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市等4縣市開始試行，但共同政見發表會將改至14日舉行。



尹乃菁在國民黨中常會後受訪時，針對媒體提問藍白合作的時程表示，藍白之間是有節奏、步驟的，現在就是按照著步驟在進行。在提出相關共同政策願景後，就會針對兩黨共推最強人選的機制，進行協調。譬如現在的苗栗縣副縣長、基隆市副市長都是由民眾黨的朋友出任，這是非常好的典範。相信未來在兩黨高度密切合作之下，會推出最強人選。



尹乃菁強調，藍白共同政見發表會不是延期，是改期，因為規畫出的願景，牽涉到法案的推動，這需要兩黨“立法院”黨團的參與。但因為13日“立法院”要甲級動員，行使“中選會”人事同意權案，若13日舉行共同政見發表會，許多藍白“立委”將無法參加。因此經過討論後及“立院”黨團希望參與的情形下，改至14日舉行。