南投進軍東京國際食品展　許淑華赴日打氣

南投縣長許淑華11日親臨東京國際食品展現場。（照：南投縣政府提供） 中評社南投3月11日電／2026年東京國際食品展（Foodex Japan 2026）10日盛大開幕，中國國民黨南投縣長許淑華今天親臨東京國際食品展現場，逐一走訪“品味南投館”各參展攤位，為遠道參展的南投農會與品牌業者加油打氣，並關心產品推廣與市場反應情形。



2026年東京國際食品展（Foodex Japan 2026）於10日盛大開幕，作為亞洲規模最大、最具國際影響力的專業食品展之一，吸引來自全球各國食品製造商、進口商與專業買家齊聚東京。



許淑華表示，東京國際食品展是亞洲重要的國際食品專業展會，也是南投農產拓展海外市場的重要平台。未來縣府將持續協助更多優質農特產品與品牌進軍海外市場，透過國際展會、通路媒合與品牌行銷，讓更多南投在地特色農產走向日本及全球市場，進一步提升南投農業的國際能見度與產業價值。



南投縣府透過新聞稿表示，延續品牌精神，再度以“品味南投館”為主題參展，集結縣內13家農會及17家在地優質品牌，共30家業者、精選近40款代表性商品，涵蓋高山茶、精品咖啡、梅酒醋飲、蜂蜜、薑黃、芽菜、菇類加工品及特色伴手禮等，全面展現南投農產的多元樣貌與創新實力。



南投位居臺灣中央山脈腹地，擁有純淨水源、高海拔山區與日夜溫差明顯的自然環境，孕育出品質卓越的農產作物。高山茶香氣清雅、層次分明；日月潭紅茶風味濃郁、蜜香迷人；信義梅製品酸甜平衡、釀造工藝成熟，皆深受國際市場肯定。



本次參展延續“精挑細選、彰顯南投農產獨特價值”的核心理念，選品標準聚焦於“在地特色、精緻包裝、品質認證與國際市場潛力”。除嚴格把關原料來源與安全製程外，更強化品牌形象塑造與市場定位策略，讓產品兼具品質實力與文化故事。



在日本高度重視健康、安全與品質的消費環境中，南投縣府期望透過專業展會平台，建立穩定銷售通路與長期合作基礎，持續提升南投農產於國際市場的競爭力與能見度。

