翁曉玲：“國籍法”處理兩岸人民身分“違憲”

國民黨團副書記長翁曉玲。（截自國會頻道直播畫面） 中評社台北3月11日電（記者 莊亦軒）“立法院”11日下午召開朝野協商，討論台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀是否具備“立法委員”資格。中國國民黨“立法院”黨團副書記長翁曉玲協商過程中表示，行政部門以《“國籍法”》處理兩岸人民身分問題，恐違反“憲法”所確立的“一國兩區”架構，相關認定應回歸“憲法”、兩岸條例及既有實務，而非以一般外國人標準處理。



在協商過程發言時，翁曉玲語氣轉趨激烈，要求“內政部”與陸委會說明法律依據，並質疑行政部門以“國籍法”處理兩岸身分，是否等同否定“憲法”所規定的“一國兩區”架構，質疑民進黨趁機操作“兩國論”。國民黨籍“立法院長”韓國瑜一度出面緩和氣氛，要求行政部門逐一回應各黨團提出的問題。



翁曉玲指出，依“憲法”及“憲法”增修條文，“中華民國”的主權涵蓋範圍為“一國兩區”，包括自由地區與大陸地區，因此兩岸人民身分關係並非一般外國人身分。若以“國籍法”將大陸地區人民視為外國人，將與“憲政”體制產生矛盾。



翁曉玲表示，兩岸條例自1992年施行以來，即用以規範兩岸人民往來與身分問題。過去陸配取得“中華民國”身分證時，即已完成戶籍處理與身分確認，資格起算點應以取得身分證時為準，而非以後續補件或行政認定重新計算。



翁曉玲認為，若行政機關改變既有解釋標準，將造成法律適用混亂，也可能引發族群對立，影響長期建立的兩岸制度安排。政府若認為現行法律不足，應提出修法，而非透過行政解釋改變既有制度。



翁曉玲強調，本案不僅涉及個別“立委”資格，而是關乎“憲法體制”、兩岸法制與“國家定位”問題。“立法院”應依程序審慎處理，避免因政治立場影響法律判斷，以維護“憲政”秩序與法律穩定。