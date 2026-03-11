許宇甄：兩岸人民條例是特別法優先於普通法

國民黨團副書記長許宇甄。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北3月11日電（記者 莊亦軒）針對台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀是否具備“立法委員”資格，朝野11日在“立法院”進行黨團協商，討論《“國籍法”》與《兩岸人民關係條例》的適用問題。中國國民黨“立法院”黨團副書記長許宇甄在協商中表示，本案涉及兩岸人民身分認定，依法特別法優先於普通法，即《兩岸人民關係條例》優先於《“國籍法”》，不宜逕以“國籍法”處理，否則恐與現行制度及長期實務運作產生衝突。



許宇甄表示，依“憲法”增修條文及相關法律，兩岸人民關係屬於特殊法律關係，長期以《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規範，並非以“國籍法”作為唯一依據。她指出，兩岸互不承認主權，實務上陸委會主委邱垂正亦表示未有陸配成功放棄國籍的案例，若要求提出放棄國籍證明，恐與現行制度不符、與現況不合。



許宇甄指出，李貞秀早年即依程序取得“中華民國”身分證並設戶籍，且長期參與公共事務，政府多年來均承認其公民身分，如今再以不同法律標準檢視其參政資格，將造成法律適用上的不一致，也可能影響其他已取得身分證的陸配權益。



許宇甄表示，若現行制度確實存在漏洞，應由“立法院”透過修法處理，而非由行政機關恣意透過解釋法律方式企圖改變既有認定。法律適用應維持穩定與一致，避免造成社會不必要的對立。



許宇甄強調，本案涉及“憲法”、“國籍法”與兩岸條例之間的適用關係，屬重大“憲政”問題，應由“立法院”依程序審慎處理，而非由行政部門片面認定資格，否則恐影響立法權與行政權之間的分際。



許宇甄表示，朝野協商應回歸法制與制度討論，避免政治化操作，並呼籲“內政部”提供明確法律依據，讓社會了解政府認定標準，以維護法律安定性。