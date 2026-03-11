關注：王世堅子弟兵遭圍剿　綠初選派系暗潮

左起綠委王世堅子弟兵賴俊翰、王世堅、子弟兵陳聖文、呂瀅瀅。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電（記者 張穎齊）民進黨台北市議員初選升溫，親英系的黨中常委、“立委”王世堅所支持的“堅系”子弟兵，包括松山、信義區參選人呂瀅瀅，中山、大同區參選人賴俊翰，以及大安、文山區參選人陳聖文，近期都遭到網路大量抹黑攻擊。王世堅痛批“手段真的醜陋”，更稱是“對手派系全面出籠”。綠營初選一向競爭激烈，此次台北市戰局是否再度呈現派系角力，是否劍指被視為民進黨最強的台北市長人選王世堅？引發外界關注。



據了解，近期針對3名參選人的攻擊內容相當集中，賴俊翰出身大稻埕傳統產業家庭，原被地方視為正常的傳產第二代，但網路上卻被形容為“超跑富二代”；陳聖文則被放大描述為殯葬業富二代，甚至被戲稱輸給中國國民黨前發言人楊智伃的“核廢水公子”；至於曾任台北市議員的呂瀅瀅，則被指控涉嫌職場霸凌、要求下屬單膝下跪等。這些指控在網路上迅速流傳，也讓相關陣營高度警戒。



王世堅從前迄今，幾乎無“率領子弟兵”到民進黨台北市黨部登記初選紀錄，此次王世堅罕見成軍，立刻成為媒體焦點，也因此子弟兵遭大量檢視的攻擊文章。王世堅11日公開受訪表示，相關攻擊顯然有系統性操作，他認為背後是派系競爭所致，王世堅並指出，賴俊翰、陳聖文與呂瀅瀅三人長期在地方服務，外界若稍加查證，就會知道這些說法與實際情況落差甚大。



民進黨內部派系結構複雜，除被視為“賴系”的新潮流與英系之外，還有湧言會、“正國會”，以及部分被稱為“前謝系”的政治網絡。台北市議員初選歷來是派系競爭激烈的戰場，過去也曾出現激烈攻防，甚至被形容為“刀刀見骨”。



此次王世堅所支持的3名參選人所處選區，正好也是派系布局密集之地。以中山、大同區為例，賴俊翰的競爭對手包括被視為前謝長廷系統的林子揚，以及湧言會背景的顏若芳等；松山、信義區方面，呂瀅瀅的對手則包括湧言會背景的郭凡。不同派系候選人同場競逐，也使得選情格外敏感。

