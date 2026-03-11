盧訪美區隔鄭麗文？國民黨：不是後宮甄嬛傳

國民黨文傳會副主委尹乃菁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天將啟程訪美，外界解讀是與國民黨主席鄭麗文的兩岸路線作出區隔，國民黨文傳會副主委尹乃菁今天表示，外界喜歡見縫插針、挑撥離間來看鄭麗文與盧秀燕間的互動，但都小看了盧秀燕與鄭麗文的格局，大家沒有這麼小心眼，只著眼於眼下的一畝三分地。



尹乃菁強調，相信盧秀燕這次訪美行程，會非常的圓滿、順利，讓美國眼睛一亮，也呼籲大家不要再用老的眼光與角度，“又不是在演後宮甄嬛傳”。



國民黨今天下午召開中常會，會中通過徵召前台北市副市長李四川出戰新北市長，國民黨“立委”吳宗憲參選宜蘭縣長，以及醫師翁壽良參選嘉義市長。



身兼文傳會主委的吳宗憲在中常會後和副主委尹乃菁向媒體轉述，並接受媒體提問。



媒體詢問盧秀燕今日啟程訪美，外界解讀盧此行是與鄭麗文互別苗頭？



吳宗憲表示，地方縣市政府參訪姐妹市交流是常態，而且盧秀燕與鄭麗文兩人溝通沒有障礙，並不存在互別苗頭的問題，就像民進黨高雄市長陳其邁訪問美國，國民黨不會說陳其邁與賴清德互別苗頭，他強調，盧訪美就只是單純的城市互訪，請外界正向看待，完全不存在陰謀的問題。



尹乃菁則說，現在已經是21世紀的台灣與國民黨，外界不要老是以舊時代、舊社會的角度，來看待現代社會的問題，而且小看盧、鄭兩人的格局，因為盧、鄭都是大眼光、大格局的人，國民黨也非常高興有像盧秀燕這樣的政治明星，黨中央誠摯祝福盧秀燕此行能圓滿順利，並相信能讓美方眼睛一亮。