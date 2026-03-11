李貞秀難棄國籍　白委提在陸出生台軍發言人

民眾黨“立院”黨團總召陳清龍參與協商。（照：截自“國會”頻道） 中評社台北3月11日電（記者 莊亦軒）“立法院”11日下午就台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀資格爭議召開朝野協商，藍白陣營質疑行政部門以《“國籍法”》認定參政資格的法律依據。民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍在協商中表示，兩岸人民身分長期依《兩岸人民關係條例》管理，行政機關不應片面改變法律解釋，應由“立法院”依程序作出認定。



陳清龍舉例質疑，若依“內政部”所稱須以“國籍法”認定，是否所有曾具有大陸戶籍者均須提出放棄國籍證明。他指出，現任“國防部”發言人、陸軍中將孫立方在大陸出生（1968年出生），後來來台在“國軍”中服役，依公開資料顯示，其身分認定即依兩岸相關規範處理，而非依一般“國籍法”程序。他質疑，若現在改以“國籍法”全面檢視，是否孫立方也不具備服軍職的資格。



陳清龍指出，法律適用應維持一致性，不應因執政者不同而改變解釋標準，否則將造成制度不穩定。他質疑，過去蔡英文政府執政期間並未出現類似爭議，如今“賴政府”卻以不同標準認定，社會難免質疑是否涉及政治因素。



陳清龍指出，兩岸人民往來制度本身即屬特殊法律關係，台灣人民赴大陸使用台胞證，大陸人民來台使用入台證，相關身分管理並非依一般“國籍法”規範，而是依兩岸條例及相關子法處理。他表示，既然立法上設置陸委會與兩岸條例，即代表兩岸人民身分問題無法以一般外國人概念處理。



針對李貞秀資格爭議，陳清龍表示，李貞秀已在大陸辦理戶籍註銷，並經海基會驗證相關文件，且在台設籍生活多年並取得“中華民國”身分證，若行政機關仍以“國籍法”否定其參政資格，是否也在否定海基會驗證文件的有效性。此舉將影響所有在台生活的陸配身分認定，衝擊層面不僅限於個案。



陳清龍說明，過去是否曾有陸配成功放棄國籍的案例，以及海基會驗證文件是否具備法律效力。他認為，若連海基會認定文件都不被行政機關採納，將使兩岸制度運作陷入混亂。