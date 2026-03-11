送吳宗憲“小小兵”花束祝勝選　尹乃菁曝原因

文傳會有孕在身的黨工獻上小小兵花束，預祝吳宗憲好運連連。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天召開中常會，通過徵召前台北市副市長李四川出戰新北市長，國民黨“立委”吳宗憲參選宜蘭縣長以及醫師翁壽良參選嘉義市長。其中，身兼黨文傳會主委的吳宗憲在獲得徵召後也確定將請辭該黨職，專心投入宜蘭選戰。



文傳會副主委尹乃菁和文傳會黨工們，特別準備了一束動畫電影主角的“小小兵花束”獻上祝福。尹乃菁還爆料說，會送這束花，是因國民黨主席鄭麗文一直說吳宗憲很可愛，很像小小兵，所以今天特別準備這樣的主題花束，希望吳宗憲高票當選，順利成功。



吳宗憲則表示，今天黨正式徵召他參選宜蘭縣長，他會全力投入選戰，至於文傳會主委請辭部分，內部仍有一定的行政流程，相關簽呈等都在準備中。他也強調，自己的個性是任何職位都要做到最後一刻，認真負責把事情做好，行政流程應該很快就會完成，相關事項也會妥善處理。



尹乃菁則不捨地表示，她私心希望吳宗憲可以三頭六臂，這樣就不用辭去主委職務，同時投入宜蘭縣長選戰，但現實上確實無法做到。



尹乃菁也肯定吳宗憲從政後的表現，她說，吳宗憲是很特別的政治人物範例，因為吳是司法人出身，在發言時邏輯特別清晰、條理分明，發言角度也和我們這類傳統政治人物不同。



她強調，吳宗憲出任主委以來，為國民黨帶來相當新穎的形象，雖然很希望他繼續擔任主委，但如今他要全力為宜蘭縣長選戰打拚。



媒體也詢問，吳宗憲請辭文傳會主委後，未來是否由尹乃菁接任？尹乃菁對此表示，對，這也沒什麼好隱瞞的，就是由副主委接任。