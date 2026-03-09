彰化施家古厝見證兩岸淵源（組圖）

施家古厝“正身”。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月12日電（記者 方敬為）彰化縣埔鹽鄉“施加古厝”是當地保存規模最大的閩式三合院歷史建築，該建築內仍有施家宗親居住其中，從清代施家祖先自福建來台發展迄今，施家古厝可說是一部訴說著兩岸血脈相連的活歷史。



施家古厝是為一般傳統式三合院建築，分為有“正身”與“護龍”。正身有正廳三間及左右兩邊廂房各一間共五間排列一排，出入口在中間。左右兩側的護龍共有九條，保存相當完善。



走入施家古厝，映入眼簾的是典型且氣派的傳統三合院格局，紅磚灰瓦、深邃的廊簷與左右共九條的護龍，無不彰顯著昔日大家族的鼎盛繁華與深厚的文化底蘊。早在清代，施家先祖為了生計與聚落發展，在此開設了名為“糖廍”的製糖場所，這也正是該地“廍子村”地名的由來。



最早一代自福建渡海來台開墾的土地管理人名叫施蕃薯，出生於1875年，那是施家古厝最繁榮的時刻，居住在此的族親眾多，每一段護龍都居住施家各家族，因為各家族各自管理，也造就了每一個護龍有著不同的建築樣式。



為了應付龐大的製糖用水與家族生活所需，先民在祖宅旁親手開鑿了一口古井，被後代子孫視為保佑家族的“龍泉”，迄今仍有水源，成為古厝一大特色。



“施家古厝”為埔鹽鄉重要文史資產之一，目前仍有宗族家人居住，同時對社區開放為公共空間，展現該地的歷史，傳承農村文化、人文記憶及兩岸脈絡。