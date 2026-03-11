華航嚴禁AI寫履歷！違者永不錄用

華航徵才嚴禁用AI寫履歷，違者永不錄用。長榮航空也表示，違規者將取消參試或錄取資格。（華航提供） 中評社台北3月11日電／中華航空在官網公布人才招募訊息，包括修護人員、機電副工程師等職務，簡章上都特別註明“履歷自傳如經查使用AI撰寫，將永不錄用”，引發討論。航空業主管認為，目前還沒有準確率高的機制可以判斷履歷是否為AI撰寫，認為該規定是恫嚇意味大於實務作業。



華航官網徵才頁面中，近日在注意事項欄位中，以藍色字樣標註，“履歷自傳如經查使用AI撰寫將永不錄用”，除了空服員外，修護人員及機電副工程師職缺均有標註。



華航表示，為維護公平，華航於招募作業中期待應試人員透過如實撰寫自身經歷，綜合評估其背景與能力是否符合職務需求，履歷審視的相關標準與作法以公司內部整體流程為準。



據悉，各航空公司作法不同，長榮航空表示，民眾報考長榮航空時所遞交的履歷或自傳，若經查由AI撰寫，將取消參試或錄取資格；星宇航空目前無相關規範，招募過程主要重視求職者的履歷陳述內容屬實，並透過後續筆、面試過程遴選合適人選；台灣虎航雖沒有相關規定，但內容若有偽造、不實或誇大等情形，均會納入綜合考慮。



有航空業主管認為，履歷、自傳是否為AI撰寫，其實沒有辦法準確判別。但有些內容空泛、錯誤百出，甚至AI寫完之後內容改都沒改，就夾進履歷送來書面審查，這種一眼就能看出。該主管認為，這套方式恫嚇性質大於實際執行。畢竟若是AI生成後考生再自行修改，或是寫完後交由AI潤飾，想必考官也不會苛責。



另有業界人士指出，一般主管會比較喜歡出自於內心與實際上的經歷，如果透過AI寫出制式文稿，無法判斷應徵者是否適合，想呈現優勢還是要靠自己，無法靠電腦生成。