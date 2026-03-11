美攻伊朗制華？蔡東杰：過度解讀影響有限

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月12日電（記者 方敬為）針對美國攻擊伊朗是否對中國有間接影響，中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，部分解讀認為美國有藉此牽制中國的戰略意圖，但其實是過度解讀，因為中國早已在能源取得做到多元管道、去風險化，美國的舉措事實上對中國影響有限，加上美國的出發點是基於其經濟紅利為主軸，美國沒必要在中美峰會前夕刻意破壞雙邊關係。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



美國總統特朗普預計於3月底訪問中國，而在此前，美方接連對委內瑞拉與伊朗展開軍事行動與極限施壓。這一連串舉措，引發國際社會關注，是否為華府在峰會前夕刻意布局“牽制中國”戰略。



蔡東杰認為，探究特朗普的決策邏輯，必須回歸其施政的核心主軸，無論是在第一或第二任期，特朗普始終將美國國內的經濟利益與自身戰略需求置於絕對的優先位置。因此，針對伊朗與委內瑞拉的行動，更多是基於美國鞏固全球霸權與解決國內問題的考量，而非單純為牽制中國而發動的附屬行動。



他指出，外界將美國舉措與牽制中國連結，主要是基於中方與委內瑞拉、伊朗國長期保持著相對友好的互動，然而，該關係的實質核心是建立在中國長年推動的“能源避險策略”之上。為了確保能源安全，避免原油進口過度依賴單一來源而面臨被“掐住咽喉”的風險，北京積極將能源供應多元化。



蔡東杰說，在美國長期制裁的背景下，伊朗與委內瑞拉的原油價格相對低廉，這對於追求經濟效益最大化的中國而言，自然是極具吸引力的採購選項。但必須強調的是，委、伊兩國僅是中國龐大且分散的石油進口版圖中的一部分，雙方的政治與經濟深度綁定實質有限。即便切斷了這兩條供應鏈，對中國整體的戰略打擊也相當有限。因此，他認為外界過度解讀了美方的戰略意圖。

