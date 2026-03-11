張善政：桃園機場是全球AI供應鏈關鍵樞紐

桃園市長張善政致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月11日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政11日出席美國聯邦快遞桃園機場轉運中心啟用典禮時表示，桃園佔全球AI伺服器生產量的30%到40%，輝達（NVIDIA）轉運中心也在桃園，全球最大AI伺服器生產基地也在桃園，因此桃園機場已成全球AI供應鏈關鍵樞紐。



美國聯邦快遞桃園機場轉運中心11日舉行啟用典禮，包括張善政、蕭美琴、美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯、“交通部航政司長”韓振華、“交通部民用航空局長”何淑萍、桃園市政府經發局長張誠、FedEx亞太區總裁蘇查理、遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事長葉鈞耀等人都到場出席。



張善政指出，桃園兼具國際機場物流樞紐及高科技產業聚落優勢，在AI及先進製造供應鏈中居關鍵地位，從晶片到AI伺服器等高附加價值產品，皆可在桃園快速完成製造、組裝與空運出口。



張善政強調，中央現在正積極推動桃竹苗大矽谷計劃，將來等桃園、新竹和苗栗連成一條科技廊帶後，桃園更將承擔轉運設施的重責大任，未來桃園市政府將全力協助FedEx各項擴充需求，持續強化臺灣在全球供應鏈中的優勢。



FedEx亞太區總裁蘇查理表示，物流服務是支撐國際貿易的重要基礎，桃園轉運中心將成為FedEx亞太網絡的重要樞紐，大幅提升作業量能。未來FedEx將持續導入自動化與AI技術，打造更具韌性的物流體系，協助臺灣企業拓展國際商機。