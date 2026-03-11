簡煥宗：陳其邁政治路先看年底輔選成績

民進黨籍高雄市議員簡煥宗。（中評社 資料照） 中評社高雄3月12日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁11日率團赴美出席輝達年會，未來政治發展再度受討論。民進黨籍高雄市議員簡煥宗向中評社表示，陳其邁6年政績是有目共睹，這樣的人應該不會沒有角色與舞台，就靜觀其變。他認為2026輔選表現是指標，若有機會全台輔選且成績不錯，就會讓人刮目相看，且賴清德也曾暗示過陳卸任後可以繼續到“中央”協助。



簡煥宗，東海大學哲學系、中山大學人力資源管理研究所碩士。曾任陳菊“勞委會”時期秘書及陳菊高雄市長時期的市長室秘書，屬菊系。選區在鼓山區、鹽埕區、旗津區。



簡煥宗表示，賴清德農曆春節期間來高雄走春曾提到陳其邁的麥克風比較大支，這有暗示意味，觀察起來，賴清德很肯定這幾年陳其邁在高雄施政成績，也希望陳其邁卸任後可以繼續到“中央”協助，不要缺席“國家”發展這樣，有嗅到這個味道。



簡煥宗表示，陳其邁在高雄執政也很特殊，畢竟第一次選輸給前高雄市長韓國瑜，韓被罷免後才補選上任，所以展現出陳其邁的個性與韌性，市政都上緊發條展現效益與效能，且先讓停工的輕軌重新動工並成圓，更可看到陳其邁對高雄故鄉的期待。



簡煥宗表示，另外其實可以看到民進黨在高雄市是一棒接一棒，從謝長廷任內打下城市轉型的基礎，並聯想到就是把愛河變乾淨。陳菊任內最大政績就是亞洲新灣區。陳其邁任內就是把高雄帶入AI智慧城市，就算有前輩庇蔭，仍走出獨特風格。



簡煥宗表示，且在議會質詢不分藍綠都有問過陳其邁是否做好做滿，陳其邁從頭到尾都說會做好做滿，這也是有些原因在，因為陳其邁不是第一次就選上，任期只有6年，少其他縣市長2年。陳第一任兩年拚四年，第二任則讓外界看到城市的轉變。他認為，若陳其邁有機會進軍“中央”，大家都給予祝福。