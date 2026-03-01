關注：美邀盧秀燕、陳其邁同日訪美多方押注

陳其邁與盧秀燕同為11日啟程赴美。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）被視為有意參選2028大選的中國國民黨籍台中市長盧秀燕11日晚間啟程訪美，民進黨籍高雄市長陳其邁同日下午赴美出席輝達年會。兩人一前一後赴美，引發熱議。相較盧高調，陳低調喊說沒有要選舉。美方刻意安排兩人訪美是否已經看好其未來性，進行多方押注。



陳其邁今年高雄市長即將卸任，賴清德過年前與他同台時，點名陳未來要拿“更大麥克風”，被認為是意有所指要他接任“行政院長”。現在又被美國安排同一天與盧秀燕出發訪美，美國似乎也看好陳其邁未來的政治發展，加上陳又是英系人馬，美方就此拉攏英系對賴清德施壓，讓賴更聽得美國安排，不是不可能。若賴無法處理美方交代的事物，未來民進黨不是沒有別的人選可選擇。



陳其邁訪美前喊說：“我沒有要選舉，還是以高雄產業發展為主。”陳其邁將此行訪美定位產業與科技交流，出席輝達年會，焦點放在會不會見到輝達執行長黃仁勳。公開行程來看，避開華府高敏感地區與盧秀燕問鼎2028大位有區隔。



但這也不代表陳其邁沒有問鼎大位的野心，是擔心目前居於高位的賴清德會過度注意到他。陳採取鴨子划水、低調出訪，又配合美國動作，累積未來政治能見度。



美國會同時邀請盧秀燕、陳其邁訪美，當然是看好末來接班可能性，而且還選在同一天，創造討論議題，只能說美國在操作這些政治議題非常在行。



而美方也不只是放在這兩人身上，中國國民黨方面，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言日前與台北市長蔣萬安同台，一起為台北燈節點燈，這是AIT在台北燈節首度參展，給足蔣萬安面子。當然美方也看好蔣萬安的未來性。

