關注：盧秀燕、陳其邁同日訪美排場大不同

台中市長盧秀燕11日深夜啟程訪美，有5位藍委送機。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍台中市長盧秀燕、民進黨籍高雄市長陳其邁11日同日啟程訪美，盧此行定調為政治外交，陳則主打半導體AI產業，兩人訪美目的看似大不相同，但從兩人訪美前的排場與鋪陳就可看出，這兩位藍綠天后與天王的未來政治路恐怕也會大不相同。



盧秀燕早在2月初農曆春節前就透過幕僚釋放出3月即將訪美的消息，雖然在行程規劃尚未確定前口風較緊，但在訪美行程確定後便積極和包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等藍營天王交換意見，後來也拜會多位藍委討論對美軍購相關議題，更召開對等關稅座談會瞭解產業界的意見，等前置作業全都就緒後，9日便大方召開行前記者會向外界說明訪美的規劃與細節。



相較於盧秀燕訪美行前的萬全準備，陳其邁此次訪美則顯得異常低調，高雄市政府直到10日下午才發出新聞稿宣布陳即將在隔日率團訪美，11日一早舉行訪美行前說明會還強調自己沒有要選舉。



另外，有別於盧秀燕11日深夜出境時和隨行首長在機場大方受訪，還有包括羅廷瑋、羅智強、徐巧芯、葉元之、羅明才等5名藍委送機的場面，早一步在11日下午出境的陳其邁卻未在機場受訪，隨行首長和幕僚僅有4到5位，高雄市政府也沒發布照片。從兩人同日訪美的排場大不同就可看出，這兩位藍綠天后與天王對未來政治路的規劃也將大不相同。



盧秀燕原本是2028大選挑戰賴清德的藍營熱門人選，但盧在去年放棄競選國民黨主席後，聲勢開始下滑，後來更數度被媒體點名已被排除在藍營未來接班人選之外。但盧仍持續鴨子划水，除堅持坐滿台中市長8年任期對選民交代外，從這次訪美行前的各項準備也可看出，盧並未放棄2028挑戰大位的可能性，反而在數個月來的沉潛之後，試圖搶回身為藍營天后的話語權。

