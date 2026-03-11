關注：朱立倫是分進合擊還是另立黨中央？

國民黨前主席朱立倫本周末舉辦營隊，邀請韓國瑜、蔣萬安等大咖助陣，大秀自己的影響力。（取自凌濤臉書） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨11日通過徵召，提名前台北市副市長李四川出戰年底新北市長選舉，傳出李四川競選團隊核心會借將新北市長侯友宜和前主席朱立倫人馬，包括“萊爾校長”團隊也會幫忙操刀新媒體等。朱立倫也將在本周末推出“模擬方城市”營隊，廣邀韓國瑜、蔣萬安等多位講師，受到矚目。



此訊息一出，讓外界注意到，朱立倫近期在黨內外的動作有愈來愈大，會不會形成讓現任主席鄭麗文無法忽視的效應？朱透過布局展示號召力、影響力，是否另立黨中央的政治運作，值得特別關注。



除了選舉布局外，朱立倫近期對政策議題的積極表現。譬如國民黨內部對軍購特別條例的討論，朱系便出現不同於黨中央的主張，黨中央在主席鄭麗文主導下，對外定調“3800億＋N”的版本，試圖在強化防衛能力與避免兩岸局勢升高之間取得平衡。



但朱立倫核心子弟兵、桃園市議員凌濤在過程中，一再提出“9000億務實軍購”版本，讓外界對國民黨內部路線出現更多討論，也反映出黨內不同政治力量對於對美關係與防務政策的思考差異。朱立倫明顯是欲，透過這些重大政策議題持續發聲，保持 存在感。



朱立倫基層布局上也很積極，被視為“朱家軍”的發言人團隊，包括楊智伃、鄧凱勛等人，已分別宣布投入2026台北市和新北市的議員選舉，並採取“聯合競選”模式，展現組織戰力。



除此之外，朱立倫最大的動作將在本周末登場，由其系統主辦的“模擬方城市”營隊，邀請多位藍營重量級政治人物參與，包括“立法院長”韓國瑜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政以及基隆市長謝國樑和剛被提名的李四川等人都將擔任講師，而朱立倫則為活動總導師。

