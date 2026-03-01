啟程訪美　盧秀燕：把台灣真實聲音帶出去

台中市長盧秀燕11日深夜啟程訪美，出境前向媒體揮手致意。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍台中市長盧秀燕11日深夜啟程赴美國訪問，她在出境前受訪表示，此行主要目的之一是要促進台美之間的情誼、信任與合作，她會盡量把台灣真實的聲音帶出去，同時也把美國的觀點帶回來，希望能在國際上多交朋友，廣結善緣。



盧秀燕穿著白色西裝外套、深色長褲，11日深夜23時許搭乘長榮班機前往美國，預計12日抵達波士頓，隨即展開為期11天的訪美行程。



盧秀燕到桃園機場第二航廈出境大廳時，包括國民黨籍“立法委員”羅廷瑋、羅智強、羅明才、徐巧芯、葉元之等5名青壯派藍委都到場送機，並在盧秀燕受訪時站在旁邊，連同隨行人員與幕僚、聲勢浩大。



盧秀燕出境前受訪指出，這次的美國行基本上是以城市外交為主，不過台灣現在外在環境辛苦，因此她也會儘可能把握機會為“中華民國”發聲與爭取權益，尤其是促進台美之間的情誼、信任與合作，她會盡量把台灣真實的聲音帶出去，同時也把美國的觀點帶回來。



盧秀燕提到，最近國際情勢急遽變動，而且非常的複雜，也因此在國際事務上我們應該要盡量的參與，並且要爭取大家的支持，她希望能在國際上多交朋友，廣結善緣，要讓世界看見台灣的重要性，以及台中的力量。



盧秀燕此次訪美以美東行程為主，會經過美國5個州、9個行政區，主要城市包括華盛頓DC、波士頓、紐約等，主要目的有包括深化城市的交流、關懷在美僑胞、增進台美情誼等三大任務，和美方交流內容也將涵蓋能源穩定、區域安全、全球貿易等議題。