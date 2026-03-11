綠阻僑界接觸？盧秀燕：應不分黨派團結一致

台中市長盧秀燕11日深夜在桃園機場第二航廈出境大廳受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍台中市長盧秀燕11日深夜啟程訪美，針對外傳民進黨政府阻撓僑界和她接觸一事，盧在出境前受訪表示，現在台灣外在環境的挑戰很多，非常艱鉅，在這樣關鍵的時候，我們應該不分黨派與立場，大家應該要團結一致，只要是為了“中華民國”好，為了台灣好，她會去做該做的事情，爭取美國跟我們之間的合作。



盧秀燕11日深夜23時許搭乘長榮班機前往美國，預計12日抵達波士頓，隨即展開為期11天的訪美行程。國民黨籍“立法委員”羅廷瑋、羅智強、羅明才、徐巧芯、葉元之等5名青壯派藍委都到場送機。



媒體詢問，對外傳民進黨政府試圖阻撓僑界和盧秀燕接觸的看法？



盧秀燕指出，這次的美國行，她要特別感謝美國各界的友人，給予她的關心和協助，她剛才特別提到，現在台灣外在環境的挑戰很多，非常的艱鉅，所以在這樣關鍵的時候，我們應該不分黨派與立場，大家應該要團結一致，只要是為了“中華民國”好，為了台灣好，她會去做該做的事情，爭取美國跟我們之間的合作，尤其是互信與交流，總而言之，就是廣結善緣。



媒體詢問，國民黨台中市長初選快到了，但盧秀燕卻選擇在這段時間訪美，是否仍關心國民黨台中市長初選？



盧秀燕強調，她對於“立法院副院長”江啟臣和藍委楊瓊瓔兩位參選者深具信心，她相信大家很快就會看到台中的團結。