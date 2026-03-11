中評鏡頭：盧秀燕啟程訪美　5藍委送機祝福

台中市長盧秀燕11日深夜啟程訪美，5名藍委到桃園機場送機。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍台中市長盧秀燕11日深夜啟程訪美，包括國民黨籍“立法委員”羅廷瑋、羅智強、羅明才、徐巧芯、葉元之等5名青壯派藍委到場送機，羅廷瑋更送上台中樂成宮的平安符，祝福盧此行平安順利，徐巧芯則送上印有“ROC Forever”的帽子，祝福盧此行可以讓台美關係更加緊密。



盧秀燕11日深夜23時許搭乘長榮班機前往美國，預計12日抵達波士頓，隨即展開為期11天的訪美行程。



5名藍委在桃園機場第二航廈陪同盧秀燕簡短受訪後，羅廷瑋突然拿出一整袋的台中樂成宮平安符，說要取其“樂成、樂成、樂觀其成”之意，希望盧此行訪美一定要平平安安，非常順利。



徐巧芯則拿出印有“ROC Forever”的帽子送給盧秀燕，希望盧此趟行程可以讓“中華民國”和美國的關係更加緊密，而且把“中華民國”真正的民意能夠發聲出去。



盧秀燕此次訪美以美東行程為主，會經過美國5個州、9個行政區，主要城市包括華盛頓DC、波士頓、紐約等，主要目的有包括深化城市的交流、關懷在美僑胞、增進台美情誼等三大任務，和美方交流內容也將涵蓋能源穩定、區域安全、全球貿易等議題。

