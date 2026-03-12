美啟動新一輪301調查　台日韓陸歐盟全上榜

美國貿易代表署(USTR)表示，將依據301條款展開調查。（照片：USTR官網） 中評社台北3月12日電／美國貿易代表署（USTR）11日宣布，依據《1974年貿易法》第301條款，對多個經濟體的行為、政策與措施展開調查，調查內容涉及製造業領域的結構性產能過剩與過度生產的問題。此次調查將判定這些行為、政策與措施是否構成不合理或具歧視性做法、對美國商業造成負擔或限制。《路透》指出，特朗普政府啟動這項新的貿易調查，被視為在美國最高法院上月推翻特朗普關稅政策核心措施後，重新建立關稅壓力的行動。



美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，目標是在目前以122條款課徵關稅的150天期限到期前，做出結論。這項依據301條款展開的不公平貿易行為調查，可能在今年夏天對中國、歐盟、印度、日本、韓國和墨西哥等國家與地區課徵新的關稅。



根據美國貿易代表署官網，此次被列入調查的經濟體包括：中國、歐盟、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、韓國、越南、台灣、孟加拉、墨西哥、日本與印度。



葛里爾表示，“美國將不再為其他國家將其產能過剩與過度生產的問題輸出到我們國內，而犧牲自身的工業基礎。今天啟動的調查凸顯了特朗普總統致力於將關鍵供應鏈回流美國、並在製造業領域為美國勞工創造高薪工作的承諾。”



經修訂的《1974年貿易法》第301條，旨在處理影響美國商業的不公平外國貿易做法。該條款可用來回應外國政府不合理、不正當或具歧視性的政策與措施，若這些做法對美國商業造成負擔或限制，美國政府可採取行動。貿易代表署表示，針對這項調查，將自5月5日起舉行聽證會。