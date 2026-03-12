藍徵召翁壽良選嘉市長　張啟楷：透過民調決定

張啟楷。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電／迎戰2026九合一大選，中國國民黨中常會11日正式徵召醫師翁壽良參選嘉義市長。對此，台灣民眾黨嘉義市長參選人張啟楷回應，國民黨與台灣民眾黨早已達成藍白合共識，會透過民調共推“最強的候選人”，相信兩黨一定會共同遵守協調機制，產出藍白唯一嘉義市長候選人。



嘉義市百里侯之爭，藍白綠各黨各推候選人，由於民進黨“立委”王美惠基層實力雄厚，又有“中央”執政優勢，國民黨和民眾黨定調藍白合，盼以民調產生勝率最高候選人，而早在翁壽良獲提名前，張啟楷已頻頻出招。



繼上周獲國民黨“立委”謝龍介站台後，張啟楷陣營今又主動宣布，各級公教退休人員總會總會長胡敦富以個人名義，發表公開信力挺他，突顯張啟楷力求出線、代表藍白參選市長的企圖心。



張啟楷說，為積極爭取成為國民黨與民眾黨共同支持的嘉義市長候選人，他自2月1日卸任“立委”後，第2天即返鄉全身心投入市長選戰布局，過年期間，除夕到元宵16天，跑遍嘉義市各公園、菜市場、社團春酒聚會，參與逾60場宮廟慶典，聽到無數鼓勵、勸進支持聲音。



張啟楷說，國民黨主席鄭麗文去年籌辦“黨外在野大聯盟”成立大會，目的是為了捍衛台灣民主，自己時任台灣民眾黨“立委”，當時也是出席者之一。



張啟楷表示，除獲高金素梅、蔡正元及羅智強等“立法院”友軍強力推薦外，上周末首辦大型造勢，國民黨提名台南市長候選人謝龍介還特別親臨現場力挺，代表他已具跨黨派支持的優勢。